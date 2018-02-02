Авторизация

Регистрация


  • USD 56.63
  • EUR 70.50
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Жители Донецка несколько дней набирали воду из колодца, где находился труп мужчины

Жители Донецка несколько дней набирали воду из колодца, где находился труп мужчины

Жители города Донецка Ростовской области несколько дней набирали воду из поселкового колодца, не подозревая, что в нём находился труп мужчины.

В части посёлка Комиссаровка нет центрального водоснабжения. Уличный колодец – единственный источник воды. Местные жители брали оттуда воду не только для хозяйственных нужд, но и для питья.

Примерно несколько дней назад в посёлке пропал 30-летний мужчина. Ни соседи, ни гражданская супруга не видели его и не знали, где он может находиться. В субботу, 3 февраля, тело дончанина обнаружили в том самом колодце на улице Совхозной. Сколько точно времени труп находился в колодце, неизвестно. Все эти дни местные жители, ничего не подозревая, как обычно, пользовались колодезной водой.

Как ранее писал Rostov.ru, по предварительным данным, погибший упал в колодец, будучи в состоянии алкогольного опьянения. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления точной причины гибели мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося проводится проверка.

Узнав о случившемся, в посёлок приехали представители коммунальных служб, которые собирались засыпать колодец. Однако местные жители, даже зная о том, что произошло, не позволили лишить их единственного источника воды. Сотрудников управления благоустройства они не подпустили к скважине.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.