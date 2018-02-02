Жители Донецка несколько дней набирали воду из колодца, где находился труп мужчины





Жители города Донецка Ростовской области несколько дней набирали воду из поселкового колодца, не подозревая, что в нём находился труп мужчины.



В части посёлка Комиссаровка нет центрального водоснабжения. Уличный колодец – единственный источник воды. Местные жители брали оттуда воду не только для хозяйственных нужд, но и для питья.



Примерно несколько дней назад в посёлке пропал 30-летний мужчина. Ни соседи, ни гражданская супруга не видели его и не знали, где он может находиться. В субботу, 3 февраля, тело дончанина обнаружили в том самом колодце на улице Совхозной. Сколько точно времени труп находился в колодце, неизвестно. Все эти дни местные жители, ничего не подозревая, как обычно, пользовались колодезной водой.



Как ранее писал Rostov.ru, по предварительным данным, погибший упал в колодец, будучи в состоянии алкогольного опьянения. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления точной причины гибели мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося проводится проверка.



Узнав о случившемся, в посёлок приехали представители коммунальных служб, которые собирались засыпать колодец. Однако местные жители, даже зная о том, что произошло, не позволили лишить их единственного источника воды. Сотрудников управления благоустройства они не подпустили к скважине.