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Жители Аксая поймали на «горячем» квартирного вора

Жители Аксая поймали на «горячем» квартирного вора
Жители Аксая на «горячем» задержали квартирного вора. Инцидент произошел вечером 9 октября на улице Садовой.

Жители дома № 12А увидели, что возле подъезда крутится неизвестный мужчина. Осмотрев дом, он, ухватившись за решетку окна квартиры на первом этаже, пробрался по газовой трубе на второй.

Добравшись к цели, злоумышленник ударил по нужному окну, и оно открылось.

Случайные свидетели позвали на помощь соседей и окружили дом, чтобы негодяй не смог сбежать.

Выглянув из окна, мужчина понял, что его рассекретили, и попытался скрыться от горожан, спрыгнув со второго этажа. Но жители дома погнались за ним и поймали. Они держали негодяя, пока на место происшествия не приехала полиция.

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