Жители Аксая поймали на «горячем» квартирного вора



Жители Аксая на «горячем» задержали квартирного вора. Инцидент произошел вечером 9 октября на улице Садовой.



Жители дома № 12А увидели, что возле подъезда крутится неизвестный мужчина. Осмотрев дом, он, ухватившись за решетку окна квартиры на первом этаже, пробрался по газовой трубе на второй.



Добравшись к цели, злоумышленник ударил по нужному окну, и оно открылось.



Случайные свидетели позвали на помощь соседей и окружили дом, чтобы негодяй не смог сбежать.



Выглянув из окна, мужчина понял, что его рассекретили, и попытался скрыться от горожан, спрыгнув со второго этажа. Но жители дома погнались за ним и поймали. Они держали негодяя, пока на место происшествия не приехала полиция.