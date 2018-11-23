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Житель Волгодонска выращивал у себя на даче марихуану

Житель Волгодонска выращивал у себя на даче марихуану
В Волгодонске местный житель выращивал и продавал марихуану. Полицейские задержали его 23 ноября.

Проводя обыск на даче подозреваемого, правоохранители обнаружили газетные свёртки с измельченной массой растительного происхождения. Во время исследования стало известно, что это марихуана. Общая масса найденного наркотика составили около одного килограмма.

Выяснилось, что задержанный выращивал кусты у себя на участке. Затем собирал «урожай», сушил его и продавал. Наркотик он хранил в свёртках, чтобы потом продать через посредников.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, хранении и сбыте наркотических веществ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас мужчина находится под стражей.

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