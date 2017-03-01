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Житель Таганрога устроил в гараже цех по производству контрафактного алкоголя

Житель Таганрога устроил в гараже цех по производству контрафактного алкоголя

38-летний житель Таганрога устроил в своем гараже цех по производству контрафактного алкоголя. Почти тысячу литров нелегально произведенного спиртного изъяли у мужчины 28 февраля. За время работы нелегального цеха злоумышленник уже успел выручить более 100 тыс. руб.
- На мужчину завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 120 тыс. руб. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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