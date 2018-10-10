Житель Таганрога пострадал при пожаре в частном доме



В Таганроге при пожаре в частном доме пострадал местный житель. Возгорание произошло на улице Кузнечной 11 октября около семи часов вечера.



Пожарных вызвали соседи, которые заметили дым. Когда спасатели прибыли на место, пламя успело распространиться на площадь 10 квадратных метров.

- К тушению привлекались восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Пожар был ликвидирован около 19.50.



В результате происшествия пострадал один человек. С ожогами таганрожца доставили в больницу.

Специалисты Госпожнадзора устанавливают причину возгорания.