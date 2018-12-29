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Житель Шахт угнал машину, чтобы просто покататься

Житель Шахт угнал машину, чтобы просто покататься
В Шахтах местный житель, которому захотелось покататься, угнал машину. Инцидент произошел 31 декабря.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, шахтинец оставил в замке зажигания ключи и пошел в магазин за продуктами. Скупившись, он не обнаружил авто и позвонил в полицию.

Правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 34-летний шахтинец.

- Он пояснил, что хотел взять автомобиль покататься, - отметили в ведомстве. - В отношении шахтинца возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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