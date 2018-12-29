Житель Шахт угнал машину, чтобы просто покататься



В Шахтах местный житель, которому захотелось покататься, угнал машину. Инцидент произошел 31 декабря.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, шахтинец оставил в замке зажигания ключи и пошел в магазин за продуктами. Скупившись, он не обнаружил авто и позвонил в полицию.



Правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 34-летний шахтинец.



- Он пояснил, что хотел взять автомобиль покататься, - отметили в ведомстве. - В отношении шахтинца возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».



Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.