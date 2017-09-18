Житель Шахт сбил на переходе ребёнка и скрылся с места ДТП



26-летний житель города Шахты Ростовской области сбил пешехода и скрылся с места аварии.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, водитель «ВАЗ-2107» наехал на 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Парковой. Полицейские установили личность нарушителя и задержали его.



- Мужчина привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП и нарушение правил дорожного движения, - добавили в ведомстве.