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Житель Шахт сбил на переходе ребёнка и скрылся с места ДТП

Житель Шахт сбил на переходе ребёнка и скрылся с места ДТП
26-летний житель города Шахты Ростовской области сбил пешехода и скрылся с места аварии.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, водитель «ВАЗ-2107» наехал на 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Парковой. Полицейские установили личность нарушителя и задержали его.

- Мужчина привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП и нарушение правил дорожного движения, - добавили в ведомстве.

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