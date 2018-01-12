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Житель села, пытаясь перейти Таганрогский залив, провалился под лёд

Житель села, пытаясь перейти Таганрогский залив, провалился под лёд

Житель села Вареновка Неклиновского района провалился под лёд, пытаясь перейти Таганрогский залив.

14 января мужчина решил добраться из села Приморка в Таганрог по замерзшему заливу. В двух километрах от берега в районе хутора Бессергеновка, мужчина заметил, что под ним трещит лёд. Через несколько секунд дончанин оказался в воде. К счастью, он попал «на отмель» и сумел позвонить спасателям.
- На лодке «Казанка М6» спасатели добрались до пострадавшего по хрупкому льду и доставить замерзшего мужчину на берег, - рассказали в областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море РФ.

От медицинской помощи мужчина отказался. Спасатели провели с ним профилактическую беседу во избежание подобных ситуаций в будущем.

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