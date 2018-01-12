Житель села, пытаясь перейти Таганрогский залив, провалился под лёд





Житель села Вареновка Неклиновского района провалился под лёд, пытаясь перейти Таганрогский залив.



14 января мужчина решил добраться из села Приморка в Таганрог по замерзшему заливу. В двух километрах от берега в районе хутора Бессергеновка, мужчина заметил, что под ним трещит лёд. Через несколько секунд дончанин оказался в воде. К счастью, он попал «на отмель» и сумел позвонить спасателям.

- На лодке «Казанка М6» спасатели добрались до пострадавшего по хрупкому льду и доставить замерзшего мужчину на берег, - рассказали в областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море РФ.



От медицинской помощи мужчина отказался. Спасатели провели с ним профилактическую беседу во избежание подобных ситуаций в будущем.