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Житель Санкт-Петербурга, опоздавший на поезд, пропал в Ростове

Житель Санкт-Петербурга, опоздавший на поезд, пропал в Ростове

Житель Санкт-Петербурга, опоздавший на поезд, пропал в Ростове.

38-летний Виталий Бойко приехал в донскую столицу на один день, но домой в Питер он так и не вернулся. По словам знакомых мужчины, последний раз на связь он выходил 23 сентября. В тот момент Виталий находился на жд вокзале в Ростове. Петербуржец опоздал на поезд.

Родные предполагают, что у мужчины украли банковскую карточку и телефон. Но почему в этом случае он не обратился в полицию или не попытался связаться с родственниками. Близкие обратились в полицию с заявлением о пропаже. Полицейским удалось установить, что 24 сентября в 12 часов Виталий сдал билет на поезд, на который опоздал. Что с ним произошло потом, неизвестно.

Всех, кто видел Виталия Бойко или знает, где он может находиться, родственники просят связаться с ними по телефонам +79312670100, +79818471691.

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