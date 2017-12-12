Житель Ростовской области вонзил лом в грудь будущему зятю



В Ростовской области мужчина вонзил лом в грудь будущему зятю. Жестокая расправа случилась в хуторе Скачки-Малюгин Морозовского района ночью 13 декабря, сообщает DonDay.ru.



Как рассказал источник издания, будущий тесть 24-летнего Максима Окорокова хотел отговорить парня жениться на его дочери. Мужчина вызвал молодого человека на разговор. Максим приехал к дому отца невесты и ждал его в авто. Спустя время появился пенсионер вместе со своим другом. С собой мужчины захватили лом.



Молодой человек осознал грозящую ему опасность и попытался уехать. Злоумышленник хотел остановить парня и бросил в «девяносто девятую» лом. Острый инструмент, пробив лобовое стекло, проткнул Максима насквозь. Раненый парень пытался вести машину. Он смог преодолеть сто метров, а затем умер.



- Местные жители скрылись на своем авто, - сообщил инсайдер. – Вероятно, они сбежали к родственникам в Воронежскую область.