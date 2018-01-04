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Житель Ростовской области украл «ювелирку» из магазина на 120 тысяч рублей

Житель Ростовской области украл «ювелирку» из магазина на 120 тысяч рублей
Житель Ростовской области украл «ювелирку» из магазина на 120 тысяч рублей. Происшествие случилось в Волгодонске в декабре 2017 года.

По информации областного управления МВД, 30-летний местный житель зашел в ювелирный отдел магазина и забрал планшет с драгоценностями на сумму 120 тысяч рублей. С добычей злоумышленник скрылся с места преступления.

Как рассказали в ведомстве, мужчину, ранее судимого за аналогичное преступление, арестовали 10 января. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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