Житель Ростовской области украл «ювелирку» из магазина на 120 тысяч рублей



Житель Ростовской области украл «ювелирку» из магазина на 120 тысяч рублей. Происшествие случилось в Волгодонске в декабре 2017 года.



По информации областного управления МВД, 30-летний местный житель зашел в ювелирный отдел магазина и забрал планшет с драгоценностями на сумму 120 тысяч рублей. С добычей злоумышленник скрылся с места преступления.



Как рассказали в ведомстве, мужчину, ранее судимого за аналогичное преступление, арестовали 10 января. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».