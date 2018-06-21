Житель Ростовской области угрожал взорвать многоэтажный дом



Многоквартирный жилой дом хотел взорвать мужчина в Ростовской области. ЧП произошло 24 июня на улице Терешковой, 10 в Новочеркасске примерно в 22 часа.



Как стало известно порталу DonDay.ru, один из жильцов дома сообщил соседям, что собирается пустить газ из конфорки своей плиты и взорвать здание. Местных жителей заявление мужчины всерьез напугало, они вызвали полицейских, медиков и спасателей.



Экстренные службы прибыли на место ЧП. В итоге утихомирить агрессивного мужчину удалось санитарам психиатрической бригады.