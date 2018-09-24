Житель Ростовской области уехал на машине из дома и бесследно исчез





На Дону разыскивается 40-летний житель хутора Недвиговка Мясниковского района. 40-летний Борис Гаценко пропал три дня назад.



24 сентября он уехал из дома на своём автомобиле. С того дня близкие не могут с ним связаться. Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже мужчины.



В полиции сообщили приметы пропавшего. На вид ему - около 40 лет, рост - примерно 175-180 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.

- В день исчезновения на нём были спортивная ветровка с белыми, синими и красными полосами, чёрные брюки, светлая рубашка с коротким рукавом, чёрные туфли, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Мужчина передвигается на серебристой «Ладе Приоре».



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Борис Гаценко или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 249-33-12, 8-928-216-72-48 или 02.