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Житель Ростовской области уехал на машине из дома и бесследно исчез

Житель Ростовской области уехал на машине из дома и бесследно исчез

На Дону разыскивается 40-летний житель хутора Недвиговка Мясниковского района. 40-летний Борис Гаценко пропал три дня назад.

24 сентября он уехал из дома на своём автомобиле. С того дня близкие не могут с ним связаться. Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже мужчины.

В полиции сообщили приметы пропавшего. На вид ему - около 40 лет, рост - примерно 175-180 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.
- В день исчезновения на нём были спортивная ветровка с белыми, синими и красными полосами, чёрные брюки, светлая рубашка с коротким рукавом, чёрные туфли, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Мужчина передвигается на серебристой «Ладе Приоре».

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Борис Гаценко или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 249-33-12, 8-928-216-72-48 или 02.

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