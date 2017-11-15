Житель Ростовской области ударил ножом своего приятеля



Фото: V-kurse.ru



Житель Ростовской области ударил ножом своего приятеля. Инцидент произошел 15 ноября в одном из домов на улице Машиностроителей в Белой Калитве.



Двое мужчин выпивали у одного из них дома. Приняв на грудь, приятели начали ссориться. Спустя некоторое время конфликт перерос в драку, в результате которой 42-летний мужчина схватил нож и несколько раз ударил 43-летнего оппонента ножом в живот. С травмами потерпевшего доставили в больницу.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.