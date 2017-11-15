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Житель Ростовской области ударил ножом своего приятеля

Житель Ростовской области ударил ножом своего приятеля
Фото: V-kurse.ru

Житель Ростовской области ударил ножом своего приятеля. Инцидент произошел 15 ноября в одном из домов на улице Машиностроителей в Белой Калитве.

Двое мужчин выпивали у одного из них дома. Приняв на грудь, приятели начали ссориться. Спустя некоторое время конфликт перерос в драку, в результате которой 42-летний мужчина схватил нож и несколько раз ударил 43-летнего оппонента ножом в живот. С травмами потерпевшего доставили в больницу.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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