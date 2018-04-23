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Житель Ростовской области ударил молотком по голове краснодарца

Житель Ростовской области ударил молотком по голове краснодарца

Житель Ростовской области ударил молотком по голове краснодарца. Злоумышленника задержали на территории Краснодарского края.

Местный житель зашел в гости к своему приятелю. Мужчины общались и выпивали. В один момент между ними возник спор, который быстро перерос в скандал. Пока краснодарцы ругались, к хозяину дома пришел его брат. Мужчина недавно переехал на постоянное место жительства в Краснодар из Ростовской области. Увидев, что мужчины ссорятся, он взял молоток и ударил им приятеля брата.

- Мужчине удалось самостоятельно добраться до дома и вызвать себе скорую помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. – В отношении 31-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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