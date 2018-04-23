Житель Ростовской области ударил молотком по голове краснодарца





Житель Ростовской области ударил молотком по голове краснодарца. Злоумышленника задержали на территории Краснодарского края.



Местный житель зашел в гости к своему приятелю. Мужчины общались и выпивали. В один момент между ними возник спор, который быстро перерос в скандал. Пока краснодарцы ругались, к хозяину дома пришел его брат. Мужчина недавно переехал на постоянное место жительства в Краснодар из Ростовской области. Увидев, что мужчины ссорятся, он взял молоток и ударил им приятеля брата.



- Мужчине удалось самостоятельно добраться до дома и вызвать себе скорую помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. – В отношении 31-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



Ему грозит до 10 лет лишения свободы.