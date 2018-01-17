Житель Ростовской области убил таксиста, чтобы завладеть его машиной





В Родионово-Несветайском районе Ростовской области 18 января в сгоревшем автомобиле «Деу Нексия» было обнаружено тело молодого человека.



Правоохранители установили, что погибший – владелец машины, 23-летний житель Новошахтинска. Парень работал таксистом. На его теле эксперты обнаружили ножевые ранения.



По подозрению в причастности к убийству молодого человека полицейские задержали 28-летнего жителя Красносулинского района. Во время допроса мужчина во всём признался и рассказал об обстоятельствах преступления.

- Подозреваемый был знаком с погибшим и неоднократно пользовался его услугами в качестве водителя такси. 17 января он, чтобы завладеть автомобилем потерпевшего, договорился с ним о встрече, а затем несколько раз ударил его ножом в шею, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.



Не найдя в салоне иномарки документов на автомобиль, подозреваемый поджег машину вместе с телом водителя.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый заключён под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.