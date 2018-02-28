Житель Ростовской области убил супругу и покончил жизнь самоубийством





В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел супружеской пары.



28 февраля в хуторе Сергеевка Кашарского района на заднем сиденье «ВАЗ-2114» было найдено тело 44-летней местной жительницы. На теле женщины были ножевое ранение и следы удушения. Вскоре в одном километре от этого места обнаружили тело 34-летнего супруга погибшей женщины. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.



Как сообщили в следственном управлении Ростовской области, предположительно, мужчина убил свою жену, а потом решил свести счёты с жизнью.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - добавили в ведомстве.

