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В Ростовской области 32-летний мужчина сжег приятеля в его доме

В Ростовской области 32-летний мужчина сжег приятеля в его доме
В Ростовской области 32-летний мужчина избил и сжег товарища в его доме. ЧП случилось 30 июля в хуторе Калининском Шолоховского района на улице Заречной.

По информации СУ СК по Ростовской области, 32-летний мужчина пришел в гости к своему другу. Во время веселья мужчины распивали спиртное. В какой-то момент между приятелями разразился конфликт. В пылу гнева подозреваемый схватил тяжелый предмет и несколько раз ударил товарища по голове. После этого он взял зажигалку и поджег дом. Труп хозяина обнаружили спасатели, прибывшие на место происшествия.

- В отношении 32-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство», - рассказали в ведомстве. - Его заключили под стражу.

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