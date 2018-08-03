В Ростовской области 32-летний мужчина сжег приятеля в его доме



В Ростовской области 32-летний мужчина избил и сжег товарища в его доме. ЧП случилось 30 июля в хуторе Калининском Шолоховского района на улице Заречной.



По информации СУ СК по Ростовской области, 32-летний мужчина пришел в гости к своему другу. Во время веселья мужчины распивали спиртное. В какой-то момент между приятелями разразился конфликт. В пылу гнева подозреваемый схватил тяжелый предмет и несколько раз ударил товарища по голове. После этого он взял зажигалку и поджег дом. Труп хозяина обнаружили спасатели, прибывшие на место происшествия.



- В отношении 32-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство», - рассказали в ведомстве. - Его заключили под стражу.