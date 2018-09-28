Житель Ростовской области скончался посреди улицы





В Ростовской области мужчина умер посреди улицы. Трагический случай произошёл в городе Пролетарске 29 сентября.



59-летний горожанин работал водителем такси. В тот день, завершив очередную поездку, он заехал в магазин на улице 50 лет Октября. Выйдя из торговой точки на улицу, водитель потерял сознание и упал на землю. Очевидцы вызвали скорую помощь. Однако прибывшие медики лишь констатировали смерть мужчины.



По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.