Авторизация

Регистрация


  • USD 63.62
  • EUR 73.61
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Ростовской области пытался перебросить в колонию свертки с телефонами

Житель Ростовской области пытался перебросить в колонию свертки с телефонами
Свертки с телефонами пытался перекинуть в исправительную колонию мужчина в Ростовской области. Происшествие случилось ночью 20 июня.

По информации пресс-службы ГУФСИН по Ростовской области, 32-летний мужчина ночью подошел к ограждению и хотел перекинуть через забор запрещенные предметы.

- У нарушителя с собой было несколько свертков. В упаковках лежали 23 мобильных телефона, - рассказали в ведомстве. - Мужчина будет привлечен к административной ответственности.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.