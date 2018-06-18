Житель Ростовской области пытался перебросить в колонию свертки с телефонами



Свертки с телефонами пытался перекинуть в исправительную колонию мужчина в Ростовской области. Происшествие случилось ночью 20 июня.



По информации пресс-службы ГУФСИН по Ростовской области, 32-летний мужчина ночью подошел к ограждению и хотел перекинуть через забор запрещенные предметы.



- У нарушителя с собой было несколько свертков. В упаковках лежали 23 мобильных телефона, - рассказали в ведомстве. - Мужчина будет привлечен к административной ответственности.