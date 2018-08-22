Житель Ростовской области пропал при загадочных обстоятельствах



Родственники разыскивают жителя посёлка Персиановского. 32-летний Евгений Мокашов пропал несколько дней назад при загадочных обстоятельствах.



Вечером 20 августа мужчина, как обычно, пошёл спать, а на следующее утро в комнате его не оказалось, сообщает DonDay Новочеркасск. По словам брата пропавшего, Александра, накануне Евгению звонил знакомый. Родственник не исключает, что он мог куда-то увезти мужчину.



До сих пор никаких новостей о дончанине нет. Родные предполагают, что он может находиться в Новочеркасске. Они сообщили приметы пропавшего. На вид Евгению Мокашову - 32-35 лет. Он худощавого телосложения, носит очки. У мужчины есть проблемы со здоровьем.



Всех, кто знает, где находится мужчина или видел его, просят позвонить по телефону: 8-961-437-20-66.