Житель Ростовской области пострадал при пожаре в частном доме





При пожаре в Ростовской области пострадал мужчина. Возгорание произошло в Новошахтинске на улице Ильича.



Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 11 ноября около девяти часов вечера. Когда пожарные прибыли на место происшествия, в доме горели личные вещи на площади два квадратных метра.



В помещении спасатели обнаружили 32-летнего мужчину.

- С отравлением продуктами горения пострадавшего передали бригаде скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



В спасательном ведомстве уточнили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.



К тушению привлекались восемь спасателей и одна единица техники.