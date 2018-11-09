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Житель Ростовской области пострадал при пожаре в частном доме

Житель Ростовской области пострадал при пожаре в частном доме

При пожаре в Ростовской области пострадал мужчина. Возгорание произошло в Новошахтинске на улице Ильича.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 11 ноября около девяти часов вечера. Когда пожарные прибыли на место происшествия, в доме горели личные вещи на площади два квадратных метра.

В помещении спасатели обнаружили 32-летнего мужчину.
- С отравлением продуктами горения пострадавшего передали бригаде скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В спасательном ведомстве уточнили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

К тушению привлекались восемь спасателей и одна единица техники.

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