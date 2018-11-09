Житель Ростовской области пострадал при пожаре в частном доме
При пожаре в Ростовской области пострадал мужчина. Возгорание произошло в Новошахтинске на улице Ильича.
Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 11 ноября около девяти часов вечера. Когда пожарные прибыли на место происшествия, в доме горели личные вещи на площади два квадратных метра.
В помещении спасатели обнаружили 32-летнего мужчину.
- С отравлением продуктами горения пострадавшего передали бригаде скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В спасательном ведомстве уточнили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
К тушению привлекались восемь спасателей и одна единица техники.