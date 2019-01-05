Житель Ростовской области попал в массовую аварию: двое погибли



Житель Ростовской области попал в массовую аварию. ДТП произошло 9 января на автодороге М-4 «Дон» в Воронежской области.



Около 19.00 на 697-м километре трассы 38-летний водитель «Фольксвагена Пассат» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с 52-летним уроженцем Ростовской области на КамАЗе. После полученного удара фура врезалась в три движущихся легковушки - «Форд Фокус», «Митсубиси Аутлендер» и «Субару Форестер».



- В ДТП двое погибли, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Водитель «Фольксвагена» скончался на месте аварии, а 6-летняя девочка, находившаяся в салоне «Митсубиси», умерла в медицинском учреждении от полученных травм.



Также в ДТП пострадали семь человек. Медики госпитализировали 45-летнюю и 12-летнюю пассажирок «Фольксвагена», 23-летнего парня на «Субару» и его 21-летнего и 27-летнего пассажиров, а также водителя «Митсубиси» и 9-летнего мальчика, находившегося в салоне его автомобиля.



На месте аварии работали правоохранители. Сейчас выясняются все детали случившегося.

