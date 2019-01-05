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Житель Ростовской области попал в массовую аварию: двое погибли

Житель Ростовской области попал в массовую аварию: двое погибли
Житель Ростовской области попал в массовую аварию. ДТП произошло 9 января на автодороге М-4 «Дон» в Воронежской области.

Около 19.00 на 697-м километре трассы 38-летний водитель «Фольксвагена Пассат» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с 52-летним уроженцем Ростовской области на КамАЗе. После полученного удара фура врезалась в три движущихся легковушки - «Форд Фокус», «Митсубиси Аутлендер» и «Субару Форестер».

- В ДТП двое погибли, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Водитель «Фольксвагена» скончался на месте аварии, а 6-летняя девочка, находившаяся в салоне «Митсубиси», умерла в медицинском учреждении от полученных травм.

Также в ДТП пострадали семь человек. Медики госпитализировали 45-летнюю и 12-летнюю пассажирок «Фольксвагена», 23-летнего парня на «Субару» и его 21-летнего и 27-летнего пассажиров, а также водителя «Митсубиси» и 9-летнего мальчика, находившегося в салоне его автомобиля.

На месте аварии работали правоохранители. Сейчас выясняются все детали случившегося.
Житель Ростовской области попал в массовую аварию: двое погиблиЖитель Ростовской области попал в массовую аварию: двое погиблиЖитель Ростовской области попал в массовую аварию: двое погибли

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