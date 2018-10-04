Житель Ростовской области обокрал мужчину, пока тот спал
Житель Ростовской области обокрал мужчину, пока тот спал. Злоумышленника задержали 5 октября в Зернограде.
24-летний местный житель ночью ехал на своей машине по городу. Увидев в одной из квартир незапертое окно, он подогнал машину, залез в окно и украл
микроволновую печь и видео-камеру. Все имущество он погрузил в авто и скрылся.
Утром хозяин техники обнаружил пропажу и заявил в полицию.
- Сумма причиненного ущерба составила более 40 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении зерноградца возбуждено уголовное дело по статье «Кража».