Житель Ростовской области обокрал мужчину, пока тот спал



Житель Ростовской области обокрал мужчину, пока тот спал. Злоумышленника задержали 5 октября в Зернограде.



24-летний местный житель ночью ехал на своей машине по городу. Увидев в одной из квартир незапертое окно, он подогнал машину, залез в окно и украл

микроволновую печь и видео-камеру. Все имущество он погрузил в авто и скрылся.



Утром хозяин техники обнаружил пропажу и заявил в полицию.



- Сумма причиненного ущерба составила более 40 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении зерноградца возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

