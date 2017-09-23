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Житель Ростовской области насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии

Житель Ростовской области насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии
Житель Ростовской области насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии. Трагедия случилась на трассе Самара - Волгоград. Тело 50-летней уроженки Волжского нашли местные жители вечером 25 сентября.

В ГУ МВД России по Волгоградской области рассказали, что 21-летний водитель «Хендай Акцент» сбил женщину, переходившую дорогу. С места происшествия водитель скрылся. Однако в спешке автомобилист не заметил отлетевшие с иномарки регистрационные номера.
- Правохранители установили личность и задержали владельца автомобиля, - отметили в ведомстве. – Им оказался 21-летний житель города Аксая Ростовской области. Молодой человек признал свою вину.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении парня.

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