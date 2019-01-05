Житель Ростовской области напал с ножом на продавца ради пачки сигарет



В Ростовской области 58-летний мужчина напал с ножом на продавца магазина из-за пачки сигарет. ЧП случилось в одном из районов в Новочеркасске 8 января.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, мужчина подошел к торговой точке. Он увидел, что внутри нет покупателей, и решился на отчаянный шаг. Войдя в ларек, он стал угрожать продавцу ножом, после чего забрал пачку сигарет и скрылся с места преступления. Злоумышленника задержали по горячим следам.



- Задержанным оказался житель поселка Кадамовского, - добавили в ведомстве. - В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



За украденную пачку сигарет мужчина может расплатиться пятью годами свободы.