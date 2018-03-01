Житель Ростовской области надругался над пенсионеркой



25-летний житель Волгодонска совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 70-летней пенсионерки. Происшествие случилось 1 марта.



Молодой человек проник в квартиру пожилой женщины, расположенную на улице Ленина в Волгодонске. Там он принудил 70-летнюю хозяйку, с которой не был знаком, к действиям сексуального характера. Надругавшись над женщиной, злоумышленник сбежал. Когда пострадавшая пришла в себя, она вызвала полицию.

- Подозреваемого задержали на следующий день. Установлено, что ранее задержанный был судим за совершение кражи, - рассказали в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.



В отношении жителя Волгодонска возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Все обстоятельства преступления устанавливаются.