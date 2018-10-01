Авторизация

Регистрация


  • USD 65.42
  • EUR 75.74
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Ростовской области избил сожительницу стулом

Житель Ростовской области избил сожительницу стулом
В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, избившего сожительницу стулом.

В ЦРБ Аксайского района доставили 35-летнюю местную жительницу. Оценив характер травм, медики пришли к выводу, что её избили. Врачи заявили о случившемся в полицию. Прибывшим правоохранителям пострадавшая рассказала, что накануне выпивала вместе со своим сожителем. Во время застолья между ними возникла ссора. Конфликт набирал обороты. Разъярённый пьяный мужчина схватил стул и ударил им свою гражданскую жену.

Полицейские задержали 36-летнего жителя Ростовской области. Как сообщили в ГУ МВД Ростовской области, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.