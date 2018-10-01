Житель Ростовской области избил сожительницу стулом



В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, избившего сожительницу стулом.



В ЦРБ Аксайского района доставили 35-летнюю местную жительницу. Оценив характер травм, медики пришли к выводу, что её избили. Врачи заявили о случившемся в полицию. Прибывшим правоохранителям пострадавшая рассказала, что накануне выпивала вместе со своим сожителем. Во время застолья между ними возникла ссора. Конфликт набирал обороты. Разъярённый пьяный мужчина схватил стул и ударил им свою гражданскую жену.



Полицейские задержали 36-летнего жителя Ростовской области. Как сообщили в ГУ МВД Ростовской области, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».