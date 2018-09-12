Житель Ростовской области избил и ограбил 17-летнюю девушку



В Ростове неизвестный мужчина напал на 17-летнюю девушку. Происшествие случилось 11 сентября на улице Локомотивной.



По версии следствия, он подошел к девушке и, воспользовавшись моментом, когда поблизости никого не было, напал на нее. Он ударил ее рукой по лицу и сорвал сережку и наушники. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.



Сумма нанесенного ущерба составила около 9 тысяч рублей.



- Подозреваемого мужчину задержали 13 сентября, - рассказали в СУ СКР по Ростовской области. - Им оказался 43-летний житель Ростовской области, который ранее был судим за убийство.



Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.