Житель Ростовской области грозился взорвать гранату в своей квартире





Житель Азовского района грозился взорвать гранату в своей квартире. Из-за угроз мужчины жильцов дома пришлось эвакуировать.



Вечером 13 июня в полицию поступило сообщение, что 33-летний житель села Кулешовка угрожает устроить взрыв в своей квартире. Прибывшие на место полицейские эвакуировали жильцов и организовали оцепление. Специалисты отключили дом от газоснабжения.



Полицейские вступили в переговоры с мужчиной. Выяснилось, что он пьян. В ходе переговоров дончанин выдал предмет, похожий на гранату, после чего был задержан.

- Специалисты инженерно-технической группы ОМОНа на транспорте Управления Росгвардии по Ростовской области идентифицировали предмет как учебно-тренировочную гранату Ф-1, не пригодную к производству взрыва и не угрожающую жизни и здоровью граждан, - рассказали в донском управлении Росгвардии.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».



Ранее житель Азовского района неоднократно был судим.