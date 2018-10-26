Житель Ростовской области держал в плену двух рабочих



В Ростовской области в отношении 31-летнего азовчанина возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы двух человек.



Мужчина с августа по октябрь удерживал в подвале 31-летнего и 48-летнего жителей Азова, которые нанялись к нему на работу в поле. Работодатель забрал у них паспорта и поместил в подвал, откуда выпускал только на работу. Спустя два месяца одному из пленников удалось спрятать телефон и позвонить в полицию.

- Полицейские незамедлительно выехали по указанному в сообщении адресу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В ходе проверки поступившей информации сотрудники полиции в одном из домов города Азова обнаружили двух мужчин, которые находились в подвале против своей воли.



В донском СКР сообщили, что в настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.