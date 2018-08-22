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Житель Ростова утонул в районе нового парка на Левом берегу Дона

Житель Ростова утонул в районе нового парка на Левом берегу Дона
Фото: Дошколята.рф
В районе нового Левобережного парка утонул 44-летний ростовчанин. Тело мужчины обнаружили в реке 22 августа.

По предварительным данным, мужчина пошёл купаться и, не рассчитав своих сил, утонул. Когда друзья заметили, что его нет на поверхности воды, вызвали спасателей. Прибывшие водолазы вытащили из реки тело мужчины.
- Следов криминальной смерти не установлено, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления донского СКР Галина Гагалаева. – По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления в воде. Назначена судмедэкспертиза.

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