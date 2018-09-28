Житель Ростова ушёл из дома и бесследно исчез





В Ростове ушёл из дома и бесследно исчез 38-летний мужчина. Родные видели Евгения

Конкина последний раз 10 сентября.



В тот день он вышел из дома на улице Орбитальной и обратно не вернулся. С собой мужчина не взял никаких вещей. Сейчас к поиску ростовчанина подключилась полиция. В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшего. На вид ему 36-38 лет, рост примерно 178-180 сантиметров, плотного телосложения, подстрижен на лысо.

- В день исчезновения был одет в красную майку, светло-синие брюки, - уточнили в донском главке.



Всех, кто знает, где может находиться Евгений Конкин или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 249-43-20 или 02.