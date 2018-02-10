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Житель Ростова «расплатился» скриншотами с продавцами украшений

Житель Ростова «расплатился» скриншотами с продавцами украшений
Житель Ростова «расплатился» скриншотами с продавцами украшений. Инцидент случился 5 февраля в Октябрьском районе.

По предварительной информации, молодой человек договорился с несколькими продавцами ювелирных украшений о покупке. Он прислал мужчинам поддельные скриншоты об оплате. Затем парень получил товар почти на 90 тысяч рублей и исчез.

Как отметили в пресс-службе регионального ГУ МВД, подозреваемого задержали 10 февраля. В отношении 25-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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