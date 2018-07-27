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Житель Ростова попал в ДТП, пытаясь украсть машину

Житель Ростова попал в ДТП, пытаясь украсть машину
В Ростове местный житель пытался украсть машину. Злоумышленника задержали 28 июля.

Ростовчанин увидел бесхозную поломанную машину и решил ее украсть. Таксист, которого он остановил на дороге, взялся помочь парню. С помощью троса они решили отбуксировать автомобиль, но он оборвался, после чего произошло ДТП.

Так как автомобиль был не его, злоумышленник поспешил скрыться до приезда сотрудников ГИБДД. Прибывшие на место полицейские установили, что машина в розыске.

- По подозрению в совершенном преступлении оперативники задержали 20-летнего молодого человека, ранее судимого за кражу, - отметили в пресс-центре ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

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