Житель Ростова получил серьёзные ожоги при взрыве самогонного аппарата



Ростовчанин серьёзно травмировался при взрыве самогонного аппарата. Мужчину госпитализировали 24 сентября с улицы Алмазной.



По предварительным данным, 51-летний Николай В. занимался у себя дома приготовлением самогона. Аппарат стоял на плите. В какой-то момент температура поднялась слишком высоко, крышка аппарата взорвалась, а мужчину окатило кипятком, сообщает DonDay.ru.



В результате мужчина получил ожоги рук, ног и грудной клетки 1-2-й степеней. В тяжёлом состоянии его доставили в ожоговое отделение БСМП.