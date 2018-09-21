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Житель Ростова пострадал при пожаре в многоэтажке в Суворовском

Житель Ростова пострадал при пожаре в многоэтажке в Суворовском

При пожаре в ростовской многоэтажке пострадал мужчина. Как сообщалось ранее, возгорание произошло в шахте лифта дома № 16 по улице Петренко в микрорайоне Суворовском.
- По уточненной информации, очаг возгорания находился в подсобном помещении на шестом этаже, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - В результате пожара ожоги получил мужчина, который своими силами пытался ликвидировать возгорание.

Напомним, пожар начался около половины девятого утра 25 сентября. Огонь ликвидировали к девяти часам утра. К тушению привлекались восемь человек и две единицы техники. Причины происшествия устанавливаются.

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