Житель Ростова пострадал при пожаре в многоэтажке в Суворовском





При пожаре в ростовской многоэтажке пострадал мужчина. Как сообщалось ранее, возгорание произошло в шахте лифта дома № 16 по улице Петренко в микрорайоне Суворовском.

- По уточненной информации, очаг возгорания находился в подсобном помещении на шестом этаже, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - В результате пожара ожоги получил мужчина, который своими силами пытался ликвидировать возгорание.



Напомним, пожар начался около половины девятого утра 25 сентября. Огонь ликвидировали к девяти часам утра. К тушению привлекались восемь человек и две единицы техники. Причины происшествия устанавливаются.