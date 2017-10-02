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Житель Ростова обнаружил в своём доме мёртвую девушку

Житель Ростова обнаружил в своём доме мёртвую девушку
Житель Ростова, вернувшись домой, обнаружил мёртвую девушку.

Ростовчанин сдал на сутки жильё на улице Витебской компании молодых людей. Когда на следующий день, 3 октября, он вернулся домой, нашёл тело 26-летней девушки, сообщает DonDay.ru. Она лежала на полу без признаков жизни в одном нижнем белье.

По словам мужчины, умершая была среди тех, кто накануне арендовал у него дом. Хозяин вызвал на место происшествия «скорую» и полицию. Но прибывшие медики только констатировали смерть девушки. При этом признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Сейчас устанавливаются причина и все обстоятельства смерти девушки.

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