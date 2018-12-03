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Житель Ростова на грузовике сбил насмерть пешехода на трассе

Житель Ростова на грузовике сбил насмерть пешехода на трассе
Ростовчанин насмерть сбил пешехода на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский.

Смертельное ДТП произошло вечером 4 декабря. 58-летний водитель КамАЗа с прицепом двигался со стороны Ростова в направлении Волгограда. Мужчина не заметил идущего вдоль дороги пешехода и совершил на него наезд.
- От полученных травм 46-летний пострадавший скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту случившегося началась проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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