Житель Ростова на грузовике сбил насмерть пешехода на трассе
Ростовчанин насмерть сбил пешехода на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский.
Смертельное ДТП произошло вечером 4 декабря. 58-летний водитель КамАЗа с прицепом двигался со стороны Ростова в направлении Волгограда. Мужчина не заметил идущего вдоль дороги пешехода и совершил на него наезд.
- От полученных травм 46-летний пострадавший скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту случившегося началась проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.