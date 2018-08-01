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Житель Ростова едва не погиб, ударившись о дно водоема во время прыжка

Житель Ростова едва не погиб, ударившись о дно водоема во время прыжка
В Ростове мужчина мог погибнуть после того, как прыгнул с лодки в водоем и ударился о дно водоема. Инцидент произошел 2 августа. Об этом сообщает DonDay.

По информации издания, 32-летний ростовчанин поехал друзьями на водоем. Во время отдыха они катались на лодке. В какой-то момент мужчина нырнул в воду, но после этого сильно ударился головой о дно.

В результате пострадавшего спасли друзья. На следующий день он обратился к медикам. Они установили, что из-за удара он получил сотрясение мозга и закрытую травму шейного отдела позвоночника.

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