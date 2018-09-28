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Житель Подмосковья убил на Дону таксиста и доехал на его машине до Красноярского края

Житель Подмосковья убил на Дону таксиста и доехал на его машине до Красноярского края

По подозрению в убийстве таксиста на Дону задержан житель Московской области. Мужчину арестовали в Красноярском крае.

22 сентября около половины седьмого утра в Красносулинском районе на обочине трассы М-4 «Дон» обнаружено тело 41-летнего жителя Воронежской области. На шее мужчины были колото-резаные раны. По подозрению в его убийстве задержан 46-летний житель Подмосковья.

В ходе следствия стало известно, что убитый работал таксистом. В городе Воронеже ему поступил заказ на поездку в Ростовскую область. По дороге между водителем и клиентом произошёл конфликт. Во время ссоры пассажир несколько раз ударил шофёра ножом в шею. Убив мужчину, он сел за руль его машины «Хонда Аккорд» и скрылся. Задержали его на территории Красноярского края.
- Подозреваемый заключён под стражу, - рассказали в следственном управлении Ростовской области. - В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.

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