Житель Новошахтинска украл с завода станок весом несколько сотен килограммов
В Новошахтинске местный житель украл с территории бывшего завода станок весом несколько сотен килограммов.
30-летний молодой человек попал на территорию завода, который долгое время не работает, через окно. В помещении, где сейчас располагается склад, он украл паллетоупаковочный станок. Сумма ущерба составила более 65 тысяч рублей.
- Подозреваемый в краже задержан. Им оказался местный житель, который несколько лет назад работал на данном заводе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
В отношении новошахтинца возбуждено уголовное дело по статье «Кража».