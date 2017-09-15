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Житель Новошахтинска украл с завода станок весом несколько сотен килограммов

Житель Новошахтинска украл с завода станок весом несколько сотен килограммов

В Новошахтинске местный житель украл с территории бывшего завода станок весом несколько сотен килограммов.

30-летний молодой человек попал на территорию завода, который долгое время не работает, через окно. В помещении, где сейчас располагается склад, он украл паллетоупаковочный станок. Сумма ущерба составила более 65 тысяч рублей.
- Подозреваемый в краже задержан. Им оказался местный житель, который несколько лет назад работал на данном заводе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В отношении новошахтинца возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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