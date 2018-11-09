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Житель Новочеркасска ушёл в магазин и бесследно пропал

Житель Новочеркасска ушёл в магазин и бесследно пропал
В Новочеркасске родные разыскивают пропавшего местного жителя.

28-летний Михаил Самойлов пропал 9 ноября. Около семи часов вечера он вышел из своего дома в переулке Петрова в микрорайоне Хотунок. Родственникам он сказал, что отправился в магазин, сообщает DonDay Новочеркасск. Когда спустя продолжительное время молодой человек не вернулся, близкие забили тревогу.

Родственники просят оказать помощь в розыске Михаила Самойлова. Рост пропавшего около 190 сантиметров. У него худощавое телосложение, короткие русые волосы, карие глаза. На теле новочеркасца есть татуировки.

В день пропажи на нём были синие джинсы, синяя с белым куртка, на ногах – синие кроссовки.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Михаил Самойлов или видел его, просят позвонить по телефонам: 8-908-182-53-51 или 8-903-622-76-51.

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