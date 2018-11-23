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В Новочеркасске парень разбился, упав с крыши пятиэтажки

В Новочеркасске парень разбился, упав с крыши пятиэтажки
В Новочеркасске молодой человек упал с крыши пятиэтажного дома и погиб. Трагедия произошла 24 ноября на улице Крылова около 18 часов.

По предварительным данным, накануне происшествия 29-летний парень поругался со своей девушкой, сообщает DonDay Новочеркасск. Он вышел из квартиры, а спустя какое-то время его тело обнаружили на дороге. Вероятно, молодой человек погиб сразу же от полученных травм.

Прохожие вызвали машину скорой помощи. Медики, прибыв на место, констатировали смерть. Далее они сообщили о случившемся в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Известно, что парень жил в том же доме, рядом с которым нашли его тело.

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