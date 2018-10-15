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Житель Новочеркасска пытался перебросить в СИЗО почти 500 капсул с наркотиками

Житель Новочеркасска пытался перебросить в СИЗО почти 500 капсул с наркотиками
В Новочеркасске мужчина хотел перекинуть через забор СИЗО психотропные вещества. Его задержали 17 октября возле дома № 1 на улице Украинской.

Задержанным оказался 30-летний местный житель. В пресс-службе ГУФСИН Ростовской области сообщили, что он пришел к ограждению следственного изолятора № 3 и пытался «доставить» наркотики на территорию СИЗО.

Сотрудникам режимного учреждения показалось подозрительным поведение прохожего. Они задержали его и при досмотре обнаружили 483 капсулы с наркотическими веществами.
- Новочеркассца задержали по административной статье о попытке передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в следственных изоляторах, - отметили в ведомстве.

Изъятые у мужчины вещества переданы в полицию для проверки. Задержанному грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

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