Житель Новочеркасска пытался перебросить в СИЗО почти 500 капсул с наркотиками



В Новочеркасске мужчина хотел перекинуть через забор СИЗО психотропные вещества. Его задержали 17 октября возле дома № 1 на улице Украинской.



Задержанным оказался 30-летний местный житель. В пресс-службе ГУФСИН Ростовской области сообщили, что он пришел к ограждению следственного изолятора № 3 и пытался «доставить» наркотики на территорию СИЗО.



Сотрудникам режимного учреждения показалось подозрительным поведение прохожего. Они задержали его и при досмотре обнаружили 483 капсулы с наркотическими веществами.

- Новочеркассца задержали по административной статье о попытке передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в следственных изоляторах, - отметили в ведомстве.



Изъятые у мужчины вещества переданы в полицию для проверки. Задержанному грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.