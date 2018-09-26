Авторизация

Регистрация


  • USD 65.84
  • EUR 77.04
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Новочеркасска пострадал при пожаре

Житель Новочеркасска пострадал при пожаре

В Новочеркасске в результате пожара пострадал местный житель. Возгорание произошло в одноэтажном трёхквартирном доме в переулке Баклановском.

Огонь вспыхнул в одной из квартир вечером 27 сентября. Вскоре пламя перекинулось на кровлю здания. Прибывшие пожарные помогли выбраться из горящего дома мужчине. Жильца с ожогами и отравлением продуктами горения передали бригаде скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание ликвидировали в течение 20 минут. К тушению привлекались три пожарных расчета.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.