Житель Новочеркасска пострадал при пожаре





В Новочеркасске в результате пожара пострадал местный житель. Возгорание произошло в одноэтажном трёхквартирном доме в переулке Баклановском.



Огонь вспыхнул в одной из квартир вечером 27 сентября. Вскоре пламя перекинулось на кровлю здания. Прибывшие пожарные помогли выбраться из горящего дома мужчине. Жильца с ожогами и отравлением продуктами горения передали бригаде скорой помощи.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание ликвидировали в течение 20 минут. К тушению привлекались три пожарных расчета.