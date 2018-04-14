Житель Кубани попытался перебросить наркотики в колонию в Новочеркасске



Житель Кубани попытался перебросить наркотики в колонию в Новочеркасске. Происшествие случилось в исправительной колонии № 14 в ночь на 16 апреля.



По предварительной информации, 27-летний молодой человек был задержан сотрудниками режимного учреждения при попытке переброса. Во время обыска надзиратели обнаружили у него четыре свертка с 270 капсулами психотропных и наркотических таблеток. Также при нем было вещество зеленого цвета массой 100 граммов.



- Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.