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Житель Кубани попытался перебросить наркотики в колонию в Новочеркасске

Житель Кубани попытался перебросить наркотики в колонию в Новочеркасске
Житель Кубани попытался перебросить наркотики в колонию в Новочеркасске. Происшествие случилось в исправительной колонии № 14 в ночь на 16 апреля.

По предварительной информации, 27-летний молодой человек был задержан сотрудниками режимного учреждения при попытке переброса. Во время обыска надзиратели обнаружили у него четыре свертка с 270 капсулами психотропных и наркотических таблеток. Также при нем было вещество зеленого цвета массой 100 граммов.

- Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

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