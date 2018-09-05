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Житель Кубани погиб в ДТП с участием ростовчанина

Житель Кубани погиб в ДТП с участием ростовчанина
Житель Кубани погиб в ДТП с участием ростовчанина. Происшествие случилось рано утром 7 сентября в Богучарском районе Воронежской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Ниссана Теана» ехал со стороны Ростовской области в Москву. Мужчина не справился с управлением и врезался в попутный КамАЗ под управлением 58-летнего жителя Ростовской области.

- В результате водитель легковушки погиб, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Воронежской области.

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