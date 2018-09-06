Житель Донского края стал участником ДТП с погибшими на Кубани



В Краснодарском крае произошло ДТП с участием жителя Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось около полуночи 7 сентября под Тимашевском.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, водитель отечественного авто ВАЗ врезался на встречной полосе в «ГАЗель» под управлением 56-летнего мужчины.



- В результате ДТП на месте от полученных травм погибли водитель автомобиля ВАЗ и три его пассажира, - добавили в ведомстве. - Еще один пассажир госпитализирован.