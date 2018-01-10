Житель Батайска в конце декабря уехал на работу и не вернулся





В Ростовской области разыскивается 23-летний житель Батайска. Руслан Надеин 28 декабря уехал на работу и обратно не вернулся. На связь с близкими молодой человек не выходит.



Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение батайчанина.

- На вид пропавшему - 23-27 лет, рост - около 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, зелёные глаза, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В день пропажи молодой человек был одет в тёмную болоньевую куртку, серую вязаную шапку, тёмные кроссовки. При себе у него был паспорт.



Всем, кому что-нибудь известно о том, где находится Руслан Надеин или видел его, необходимо сообщить по телефонам: 8 (86354) 5-74-00 или 02.