Авторизация

Регистрация


  • USD 56.60
  • EUR 68.26
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Батайска в конце декабря уехал на работу и не вернулся

Житель Батайска в конце декабря уехал на работу и не вернулся

В Ростовской области разыскивается 23-летний житель Батайска. Руслан Надеин 28 декабря уехал на работу и обратно не вернулся. На связь с близкими молодой человек не выходит.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение батайчанина.
- На вид пропавшему - 23-27 лет, рост - около 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, зелёные глаза, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В день пропажи молодой человек был одет в тёмную болоньевую куртку, серую вязаную шапку, тёмные кроссовки. При себе у него был паспорт.

Всем, кому что-нибудь известно о том, где находится Руслан Надеин или видел его, необходимо сообщить по телефонам: 8 (86354) 5-74-00 или 02.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.